Азербайджан и ЕС проведут на этой неделе видеоконференции по новому соглашению

Азербайджан и ЕС проведут на этой неделе видеоконференции в рамках переговоров по новому соглашению.

Об этом Report сообщил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

"На этой неделе запланированы 3 видеоконференции по новому соглашению. И после этого будет определена дата новой встречи по нему. Скорее всего, очередь принимать предствителей будет за Брюсселем", - сказал он.

Ранее посол ЕС заявил, "надеемся, что сможем завершить переговоры по новому соглашению Азербайджан-ЕС в ближайшем будущем".