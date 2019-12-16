Азербайджан cохранил позиции cреди самых влиятельных стран мира

Азербайджан попал в топ-50 самых влиятельных стран мира.

Как передает Report, об этом говорится в публикации издания U.S. News, подготовленного аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

Азербайджан занял 45-е место в данном рейтинге, не изменив своей позиции по сравнению с прошлым годом.

На первом месте оказались США, на втором - Россия, третье досталось Китаю, за ним - Германия. Замкнула пятерку могущественных стран мира Великобритания.

Иран расположился на 13-ом месте, Турция - на 16-ом.

Отметим, что Грузия и Армения не представлены в рейтинге.

При составлении рейтинга учитывался ряд факторов: экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Всего в список вошли 80 стран мира.