Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанским ветеранам вручат награду президента Украины. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Азербайджане, с целью выполнения Указа президента Украины об установлении награды Президента Украины - медали "70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", по просьбе посольства Украины в Азербайджане, Государственная служба по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджана подробно проверила архивные материалы и подготовила дела, на основании которых посольством оформлено более 300 медалей для награждения ими азербайджанских ветеранов войны, принимавших участие в боях за освобождение Украины.

13 мая награждение медалями состоится в Баку. По договоренности с Государственной службой по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджана, вручение медалей ветеранам, которые проживают в других районах Азербайджана за пределами Баку, состоится в мае-июне.