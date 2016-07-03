Представитель Азербайджана избран вице-президентом Европейской Комиссии по Эффективности Правосудия

Bakı. 3 iyul. REPORT.AZ/ Доктор философии по юридическим наукам Азербайджана Гурбанов Рамин Афад оглы 1 июля 2016 года избран вице-президентом Европейской Комиссии по Эффективности Правосудия Совета Европы (CEPEJ).

Как передает Report со ссылкой на сайт Совета Европы, он до конца текущего года будет исполнять эти обязанности.

Комиссия была создана с целью повышения эффективности работы судебных систем в государствах-членах Совета Европы и Европейского Суда, а также для осуществления эффективного и справедливого применения международно-правовых документов.

Рамин Гурбанов родился в 1974 году. Он окончил факультет Международного права Бакинского Государственного Университета.

Р. Гурбанов в разные годы работал в качестве консультанта, ведущего научного сотрудника и главного специалиста в Министерстве обороны, Министерстве юстиции и в Национальной Академии Наук Азербайджана. Он с 2005 года член Европейской Комиссии (CEPEJ) по Эффективности Правосудия Совет Европы, а с 2011 года работает как эксперт в Комитете по оценке европейских судебных систем этой комиссии. Рамин Гурбанов с 2014 года путем тайного голосования со стороны представителей 47 государств-членов Совета Европы был избран в Бюро Европейской Комиссии (CEPEJ) по Эффективности Правосудия.

Он с 2013 года работает в качестве судьи Ясамальского Районного Суда Города Баку.