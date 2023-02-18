Азербайджанский спасатель: До сих пор не могу забыть взгляд спасенной нами девочки

"Мы испытываем безмерное счастье, когда удается вызволить из-под завалов выживших".

"Мы испытываем безмерное счастье, когда удается вызволить из-под завалов выживших".

Об этом рассказал командированному в Турцию сотруднику Report спасатель Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Надир Искендеров.

Он отметил, что в результате поисково-спасательных операций в Кахраманмараше их группе удалось найти среди руин пять выживших, помимо этого, с 7 февраля извлечено значительное количество тел погибших.

Искендеров рассказал, что в первый день поисково-спасательных операций они спасли ребенка: "Мы занимались поисками в этом районе. Внезапно раздался звук, и, когда мы подошли к этому месту, увидели, что под завалами находится маленькая девочка. Она сказала, что ее зовут Миня и спросила, что с ее родителями. Но ее родители и три сестры были погребены под завалами. Миня оказалась единственной выжившей из семьи. Я ей сказал, что ее родители ждут снаружи. Затем она попросила воды, и я разрешил ей сделать глоток и намочить губы. Операция по ее спасению заняла около 3 часов. К счастью, она не получила никаких травм во время землетрясения. Я до сих пор не могу забыть ее взгляд и слова "держи меня за руку".

Сотрудник МЧС также рассказал о спасении трех девушек - Айши, Зейнаб и Тамиллы сразу после того, как их группа приступила к поисково-спасательным операциям в 6 часов утра.