Посол Азербайджана рассказал в Италии о последних провокациях Армении

Пока не будет оказано сильного давления со стороны мирового сообщества на Армению, эта страна продолжит свои преступные деяния

На панели "Евразия: энергетика и культуры" в рамках текущего выпуска "Победители и побежденные в новых балансах в Средиземном море" на XVII конференции, посвященной обзору мировой экономики и геополитики, традиционно организованной итальянским мозговым центром Nodo di Gordio и исследовательским центром Vox Populi, было представлено видеообращение посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии, в 3-дневной конференции, которая проводится в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже, принимают участие известные специалисты из Италии и других стран в области международной экономики и геополитики, деятели, влияющие на политико-общественное мнение, парламентарии, дипломаты, журналисты, руководители крупных компаний.

В этом году в связи с ограничениями из-за пандемии часть участников выступила на мероприятии с видеообращением.

В ходе конференции азербайджанский дипломат рассказал о наиболее запомнившихся моментах в азербайджано-итальянских отношениях в текущем году, международных инициативах нашей страны в борьбе с COVİD-19, военной агрессии Армении против Азербайджана и последних ее военных провокациях и угрозе, которую они представляют для энергетической безопасности Европы.

Посол напомнил о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в феврале текущего года. По его словам, проведенные главой государства встречи, организованные мероприятия, многочисленные подписанные документы, являясь проявлением нынешнего высокого уровня отношений, в то же время создали прочную основу для углубления партнерства во всех сферах.

В своем выступлении дипломат особенно подчеркнул тему последних военных провокаций Армении против Азербайджана. Он отметил, что в течение 30 лет Азербайджан подвергается военной агрессии Армении, 20% наших земель, в том числе Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов Азербайджана, оккупированы, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Посол отметил, что последняя военная авантюра Армении против Азербайджана является продолжением оккупационной политики и вытекает от безнаказанности совершенных преступлений. Дипломат сообщил о коварных намерениях и целях Армении, стоящих за этой авантюрой, и добавил, что этим руководство Армении пытается отвлечь внимание от тяжёлого положения в стране, оккупировать новые азербайджанские территории, привлечь к вопросу третьи стороны, нацелиться на стратегическую энергетическую и транспортную инфраструктуру.

В завершении выступления дипломат подчеркнул, что данная военная авантюра руководства Армении является результатом того, что международная общественность не делает различий между захватнической Арменией и подвергшимся оккупации Азербайджаном, и пока не будет оказано сильного давления со стороны мирового сообщества на Армению, чтобы она прекратила свою агрессивную политику, эта страна продолжит свои преступные деяния.