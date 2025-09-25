Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным исполнительным директором и президентом компании Franklin Templeton

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 00:11
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным исполнительным директором и президентом компании Franklin Templeton

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с генеральным исполнительным директором и президентом одной из крупнейших и влиятельных в мире компаний по управлению глобальными инвестициями - Franklin Templeton Дженни Джонсон.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о глобальной инвестиционной среде, возможностях доступа развивающихся стран к рынкам капитала и роли международного партнерства в экономической трансформации.

    В ходе беседы были обсуждены будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и этой компанией.

    Дженни Джонсон сказала, что реализуемые нашей страной в последние годы экономические проекты и принимаемые ею меры по развитию создали значительные возможности для международного капитала. Высоко оценив стабильную и благоприятную среду, сформированную в Азербайджане для инвесторов, она отметила, что это создает прочную основу для долгосрочного партнерства.

    На встрече было подчеркнуто, что применение многолетнего успешного опыта Franklin Templeton в сфере рынков капитала, инфраструктуры, недвижимости и возобновляемых источников энергии может внести вклад в реализацию экономической и финансовой, а также зеленой повестки Азербайджана.

    Коснувшись тесного сотрудничества компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сложившееся партнерство имеет важное значение и с точки зрения углубления рынков капитала в нашей стране, усиления инвестиционного потенциала региона и его устойчивого развития. Говоря о значении опыта этой компании в сфере альтернативных инвестиций и успешно реализованных ею проектов, особенно в странах региона, глава государства в этом контексте отметил наличие широких возможностей для взаимного сотрудничества.

    Отметим, что Franklin Templeton, основанная в США в 1947 году, в настоящее время управляет активами на сумму около 1,6 триллиона долларов США. Компания имеет около 70 офисов более чем в 30 странах. В ее управлении находится свыше 1000 совместных фондов более чем в 170 странах и широкий спектр инвестиционных продуктов.

