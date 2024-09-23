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Азербайджанский лидер поздравил короля Саудовской Аравии

Азербайджанский лидер поздравил короля Саудовской Аравии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю Двух Благородных Святынь, Королю Саудовской Аравии Его величеству Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 11:14
Азербайджанский лидер поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю Двух Благородных Святынь, Королю Саудовской Аравии Его величеству Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия - Дня провозглашения Королевства, передаю самые искренние и теплые пожелания.

Азербайджан придает особое значение отношениям с Саудовской Аравией, с которой связан общими религиозными и культурными корнями. Нынешний уровень наших межгосударственных отношений черпает силы из глубокой симпатии, уважения и доверия, которые наши братские народы питают друг к другу. Вызывает удовлетворение, что наши связи, источником которых является эта несокрушимая воля, всесторонне развиваясь, поднялись за минувший период на сегодняшний уровень. Хочу особо подчеркнуть Ваш личный вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Народ Азербайджана никогда не забывает постоянную поддержку и справедливую позицию Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности, суверенитета нашей страны и неприкосновенности ее международно признанных границ.

Мы полны решимости расширять и укреплять отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией во всех областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других сферах. Высокий уровень взаимопонимания создает благоприятную почву для дальнейшего углубления наших отношений в различных областях. Успешное и устойчивое сотрудничество в энергетической сфере является одним из основных направлений наших отношений с Саудовской Аравией. Мы высоко оцениваем деятельность представляющей Вашу страну компании ACWA Power в секторе альтернативной и возобновляемой энергии Азербайджана.

Наше эффективное сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций являются одной из важных составляющих наших отношений.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией в интересах наших государств и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader congratulates Saudi king
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

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