Ильхам Алиев: Выступаем за выход региона из тяжелой ситуации, в которой он находился 30 лет

Азербайджан выступает за долгосрочный и устойчивый мир, решение всех проблем, связанных с соседями, и выход этого региона из тяжелой ситуации, в которой он находился на протяжении 30 лет.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 26 сентября, принимая делегацию во главе с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.
"Конечно, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с Президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет", заявил глава государства.