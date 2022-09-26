Ильхам Алиев: Выступаем за выход региона из тяжелой ситуации, в которой он находился 30 лет

Ильхам Алиев: Выступаем за выход региона из тяжелой ситуации, в которой он находился 30 лет

"Мы неоднократно заявляли, что выступаем за долгосрочный и устойчивый мир, решение всех проблем, связанных с нашими соседями, и выход этого региона из тяжелой ситуации, в которой он находится уже 30 лет".

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Азербайджан выступает за долгосрочный и устойчивый мир, решение всех проблем, связанных с соседями, и выход этого региона из тяжелой ситуации, в которой он находился на протяжении 30 лет. Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 26 сентября, принимая делегацию во главе с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. "Конечно, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с Президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет", заявил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan in favor of long-term and sustainable peace