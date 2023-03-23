Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения

Неуместные и неправдоподобные заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна не имеют для Азербайджана никакого значения.

Неуместные и неправдоподобные заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна не имеют для Азербайджана никакого значения.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искандеров.

Он напомнил, что глава МИД Франции недавно выступила в Twitter с неуместными для главы внешнеполитического ведомства заявлениями: "Колонна заявила, что Франция с первого дня осуждает т.н. "закрытие" Азербайджаном Лачинской дороги и она намерена в конце апреля посетить Баку и Ереван, чтобы донести эту мысль. Я считаю эти слова запредельными. Франция в очередной раз выставила себя на посмешище подобным подходом".

По мнению депутата, своими комментариями Катрин Колонна нарушает нормы и принципы международного права:

"Сложно понять, это выступление министра или студента? Глава французского правительства должен осознать, что перед ними не остров Корсика или страны, которых поработила Франция, а перед ними ведущая страна Кавказа - Азербайджан. Тот самый Азербайджан, который с самой высокой трибуны заявил на весь мир о преступлениях Франции и призвал их извиниться. И сегодня Азербайджан выражает свое несогласие с лицемерной и ханжеской политикой Франции, сажая их на свое место".

Парламентарий отметил, что госпожа министр не имеет никакого права говорить с Азербайджаном языком ультиматумов: "Такое отношение непозволительно. В случае прибытия в Азербайджан, французский министр поймет свою ошибку, когда ее встретят на уровне заместителя начальника одного из управлений МИД. Я полагаю, что Колонну вообще не стоит принимать в нашей стране. Мы сталкивались со многими подобными выпадами. Неуместные и неправдоподобные заявления главы МИД Франции Катрин Колонна не имеют для Азербайджана никакого значения".