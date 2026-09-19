Азербайджанские ветераны и члены их семей посетили Главное управление авиационного музея в Анкаре

Группа ветеранов из Азербайджана и членов их семей посетила Главное управление авиационного музея в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.

Отмечается, что в связи с 19 сентября - Днем ветеранов - в учреждении приняли ветеранов из Азербайджана и членов их семей.

"Вместе мы сильны, вместе мы братья.

В рамках содержательной программы, состоявшейся в Главном управлении авиационного музея в Анкаре, мы выслушали воспоминания наших героев и вместе разделили гордость за нашу общую историю и наши победы", - говорится в публикации.