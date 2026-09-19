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    Азербайджанские ветераны и члены их семей посетили Главное управление авиационного музея в Анкаре

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 18:39
    Азербайджанские ветераны и члены их семей посетили Главное управление авиационного музея в Анкаре

    Группа ветеранов из Азербайджана и членов их семей посетила Главное управление авиационного музея в Анкаре.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.

    Отмечается, что в связи с 19 сентября - Днем ветеранов - в учреждении приняли ветеранов из Азербайджана и членов их семей.

    "Вместе мы сильны, вместе мы братья.

    В рамках содержательной программы, состоявшейся в Главном управлении авиационного музея в Анкаре, мы выслушали воспоминания наших героев и вместе разделили гордость за нашу общую историю и наши победы", - говорится в публикации.

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