Азербайджанские ветераны и члены их семей посетили Главное управление авиационного музея в Анкаре
Внешняя политика
- 19 сентября, 2026
- 18:39
Группа ветеранов из Азербайджана и членов их семей посетила Главное управление авиационного музея в Анкаре.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.
Отмечается, что в связи с 19 сентября - Днем ветеранов - в учреждении приняли ветеранов из Азербайджана и членов их семей.
"Вместе мы сильны, вместе мы братья.
В рамках содержательной программы, состоявшейся в Главном управлении авиационного музея в Анкаре, мы выслушали воспоминания наших героев и вместе разделили гордость за нашу общую историю и наши победы", - говорится в публикации.
Последние новости
21:14
Ричард Гренелл: Американская журналистика мертваДругие страны
21:02
В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитетаВнутренняя политика
20:55
В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человекДругие страны
20:42
Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном КавказеВнешняя политика
20:32
Фото
В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента АзербайджанаВнутренняя политика
20:32
Фото
Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в КазахстанеИндивидуальные
20:16
Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТОДругие страны
20:07
NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей островаДругие страны
20:05