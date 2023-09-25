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Азербайджанские спасатели приняли участие в международных соревнованиях в Казахстане

Азербайджанские спасатели приняли участие в международных соревнованиях в Казахстане Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приняли участие в международных соревнованиях по спасательному многоборью "Казкуткару-2023" в Казахстане.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 16:43
Азербайджанские спасатели приняли участие в международных соревнованиях в Казахстане

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приняли участие в международных соревнованиях по спасательному многоборью "Казкуткару-2023" в Казахстане.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, соревнования прошли 13-20 сентября в Алматинской области Казахстана, в рамках инициативы Организации тюркских государств (ОТГ) “Управление стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь”.

В ведомстве подчеркнули, что до начала соревнований были проведены двухдневные сейсмические учения “Жер-2023”. Основной целью учений было повышение уровня готовности сил гражданской обороны к действиям во время землетрясений.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из 6 стран. Команды продемонстрировали свои знания и навыки по управлению чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, готовность к оказанию первой медицинской помощи людям и прочие навыки.

Команда МЧС Азербайджана успешно выступила на соревнованиях, была награждена кубками, почетными грамотами, дипломами и подарками.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Сырым Шарипханов встретился с сотрудниками МЧС и высоко оценил выступление команды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Qazaxıstanda beynəlxalq yarışda iştirak ediblər

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