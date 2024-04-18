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Азербайджанские НПО: Жизнь и деятельность Варданяна оскорбляют идеалы Нобелевской премии мира

Азербайджанские НПО: Жизнь и деятельность Варданяна оскорбляют идеалы Нобелевской премии мира Азербайджанские НПО, жители Карабаха и Восточного Зангезура призвали Норвежский Нобелевский комитет учесть позицию общественности Азербайджана касательно Рубена Варданяна, кандидатура которого выдвинута на Нобелевскую премию мира.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 15:02
Азербайджанские НПО: Жизнь и деятельность Варданяна оскорбляют идеалы Нобелевской премии мира

Азербайджанские НПО, жители Карабаха и Восточного Зангезура призвали Норвежский Нобелевский комитет учесть позицию общественности Азербайджана касательно Рубена Варданяна, кандидатура которого выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме в адрес комитета, который подписали 206 представителей НПО и жителей освобожденных территорий.

"Жизнь и деятельность Рубена Варданяна оскорбляют идеалы и ценности, которыми руководствуется Нобелевская премия мира. Даже упоминание его имени в контексте этой премии может нанести ущерб ее престижу и ввести международное сообщество в заблуждение", - говорится в письме.

В письме отмечается, что в отношении Варданяна, сколотившего состояние путем отмывания денег и финансирования терроризма, выдвинуты серьезные обвинения: "Некоторое время он был одним из лидеров сепаратистского режима - военной хунты, которая некогда была создана на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, а затем объявила о самороспуске.

Игнорируя международно-правовые нормы, Варданян угрожал суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, поощрял сохранение "серой зоны" на территории Азербайджана, препятствовал возвращению вынужденных переселенцев в Ханкенди, Ходжалы и другие населенные пункты.

Для людей, подобных Рубену Варданяну грязные деньги – это самое святое. Не исключено, что одним из основных мотивов его прибытия в Карабах была незаконная эксплуатация золотых и медно-молибденовых месторождений Азербайджана".

Авторы письма напомнили, что Рубен Варданян был задержан правоохранительными органами Азербайджана в сентябре 2023 года при попытке бегства из Карабаха. Ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований или группировок, а также в незаконном пересечении госграницы Азербайджана, говорится в письме.

"Деятельность Рубена Варданяна во многих странах также вызывает серьезные сомнения. Например, в 2019 году OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовал отчет "Прачечная "Тройка", посвященный расследованию незаконной деятельности Рубена Варданяна.

Руки Рубена Варданяна, международного финансового мошенника, который создал свою бизнес-империю на грязных деньгах, запятнаны кровью невинных людей.

Нобелевская премия мира воплощает дух мира, примирения и международного сотрудничества, который стремился продвигать Альфред Нобель. Мы призываем Норвежский Нобелевский комитет принять во внимание четкую и решительную позицию азербайджанской общественности касательно Рубена Варданяна", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri Vardanyanla bağlı Norveç Nobel Komitəsinə açıq məktub ünvanlayıb

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