В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу обсужден вопрос нерегулируемой миграции

В рамках проходящего в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась пленарная сессия на тему "Нерегулируемая миграция и социальные последствия: угрозы и возможности для международной безопасности".

В рамках проходящего в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась пленарная сессия на тему "Нерегулируемая миграция и социальные последствия: угрозы и возможности для международной безопасности".

Как сообщает Report, в сессии приняли участие начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч, руководитель офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи и другие официальные лица.

В ходе сессии проведены дискуссии о решениях по сокращению нелегальной миграции, глобальной проблемы мигрантов, помощи людям, пострадавшим от войн и конфликтов, социальном обеспечении и реинтеграции мигрантов.