О нас

В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу обсужден вопрос нерегулируемой миграции

В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу обсужден вопрос нерегулируемой миграции В рамках проходящего в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась пленарная сессия на тему "Нерегулируемая миграция и социальные последствия: угрозы и возможности для международной безопасности".
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 15:43
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу обсужден вопрос нерегулируемой миграции

В рамках проходящего в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась пленарная сессия на тему "Нерегулируемая миграция и социальные последствия: угрозы и возможности для международной безопасности".

Как сообщает Report, в сессии приняли участие начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч, руководитель офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи и другие официальные лица.

В ходе сессии проведены дискуссии о решениях по сокращению нелегальной миграции, глобальной проблемы мигрантов, помощи людям, пострадавшим от войн и конфликтов, социальном обеспечении и реинтеграции мигрантов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Illegal migration discussed at World Forum on Intercultural Dialogue
Версия на азербайджанском языке Bakı Forumunda tənzimlənməyən miqrasiya məsələsi müzakirə olunub

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi