Бахар Мурадова: Минная проблема на освобожденных территориях - это черное пятно для всего мира 

Минная проблема на освобожденных территориях Азербайджана является черным пятном для всего мира.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.
По ее словам, в настоящее время вопрос мира и безопасности стоит на повестке дня во всем мире.
Мурадова также подчеркнула, что сегодня в женской политике государства приоритетом являются права женщин, гендерное равенство и устранение всех форм дискриминации:
"Еще в 2008 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке ЮНЕСКО и ИСЕСКО в Баку прошел форум на тему "Расширение роли женщин в межкультурном диалоге". В то время эта тема была широко обсуждена под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и проделана большая работа по реализации задач, поставленных в итоговом документе, принятом в рамках этого форума".