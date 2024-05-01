Представитель Мальты: Азербайджан за последние 20 лет достиг значительного прогресса

В Азербайджане за последние 20 лет наблюдаются значительные перемены, что однозначно является поводом для гордости.

Азербайджан за последние 20 лет достиг значительного прогресса, что однозначно является поводом для гордости.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО Раймонд Бондин на 5-й министерской встрече в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Азербайджан имеет очень важное наследие, его масштабы меня всегда восхищали", - сказал он.

"Наша цель - жить в мире. Наши различия должны сделать нас еще сильнее. Мы должны сделать все возможное, чтобы наследие Азербайджана получило заслуженную оценку", - сказал он.