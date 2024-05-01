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Представитель Мальты: Азербайджан за последние 20 лет достиг значительного прогресса

Представитель Мальты: Азербайджан за последние 20 лет достиг значительного прогресса В Азербайджане за последние 20 лет наблюдаются значительные перемены, что однозначно является поводом для гордости.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 16:37
Представитель Мальты: Азербайджан за последние 20 лет достиг значительного прогресса

Азербайджан за последние 20 лет достиг значительного прогресса, что однозначно является поводом для гордости.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО Раймонд Бондин на 5-й министерской встрече в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Азербайджан имеет очень важное наследие, его масштабы меня всегда восхищали", - сказал он.

"Наша цель - жить в мире. Наши различия должны сделать нас еще сильнее. Мы должны сделать все возможное, чтобы наследие Азербайджана получило заслуженную оценку", - сказал он.

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Версия на английском языке Representative of Malta: Azerbaijan has very significant heritage
Версия на азербайджанском языке Malta nümayəndəsi: Azərbaycan çox əhəmiyyətli irsə malikdir

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