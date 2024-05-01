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ОТГ приветствует начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

ОТГ приветствует начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией Организация тюркских государств (ОТГ) приветствует начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 16:21
ОТГ приветствует начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Организация тюркских государств (ОТГ) приветствует начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

"Мы в ОТГ это только приветствуем. Этот процесс должен был начаться, он нас всех только радует", - сказал Омуралиев.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

По состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается.

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Версия на английском языке Organization of Turkic States welcomes start of Azerbaijan-Armenia border delimitation process
Версия на азербайджанском языке TDT Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası prosesinin başlanılmasını alqışlayır

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