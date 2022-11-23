Азербайджанские НПО выступили с заявлением против действий Франции

Азербайджанские неправительственные организации (НПО) выступили с заявлением против действий Франции, противоречащих нормам и принципам международного права.

Азербайджанские неправительственные организации (НПО) выступили с заявлением против действий Франции, противоречащих нормам и принципам международного права.

Как сообщает Report, представители НПО подвергли критике открытую расистскую, азербайджанофобскую, тюркофобскую и исламофобскую деятельность Сената и Национальной ассамблеи Франции, а также ряда политических кругов этой страны, продолжающуюся уже много лет и обострившуюся в последние годы.

НПО выступили с заявлением в знак протеста против участившихся предвзятых и недобросовестных шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Сенат Французской Республики, Национальная ассамблея, а также ряд политических кругов этой страны в разное время выступали с откровенно расистскими, исламофобскими, тюркофобскими и азербайджанофобскими заявлениями. Они проигнорировали факт нападения представителями радикальных армянских общин на представителей азербайджанской диаспоры, на посольство Азербайджана во Франции. Профильные структуры Франции не приняли необходимых мер для предотвращения этих преступных нападений, содержащих элементы вандализма и терроризма, и тем самым стимулировали опасные действия армянской общины", - говорится в заявлении.