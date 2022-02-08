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Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО

Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО Руководители ряда неправительственных организаций Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом, совершенным официальным Ереваном против наследия азербайджанского народа на территории Армении.
Внешняя политика
8 февраля 2022 г. 13:31
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО

Руководители ряда неправительственных организаций Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом, совершенным официальным Ереваном против наследия азербайджанского народа на территории Армении.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Армения умышленно разрушила на своей территории тысячи памятников культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу. Это не только яркий пример нетерпимости, существующей в Армении к азербайджанскому народу, но и оскорбление против всего человечества.

Мы попросили Вас направить в Армению экспертную группу для оценки нынешнего состояния культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющего многовековую историю.

По итогам встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и главы Совета Европейского союза 4 февраля 2022 года в видеоформате было выражено согласие на реализацию миссии ЮНЕСКО в Армении и Азербайджане".

Обращение подписали руководители 30 НПО.

В дополнение к обращению был приложен список ряда материальных объектов недвижимого культурного наследия, присвоенных Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri UNESCO-nun Baş direktoruna müraciət edib

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