Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО

Руководители ряда неправительственных организаций Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом, совершенным официальным Ереваном против наследия азербайджанского народа на территории Армении.

Руководители ряда неправительственных организаций Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом, совершенным официальным Ереваном против наследия азербайджанского народа на территории Армении.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Армения умышленно разрушила на своей территории тысячи памятников культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу. Это не только яркий пример нетерпимости, существующей в Армении к азербайджанскому народу, но и оскорбление против всего человечества.

Мы попросили Вас направить в Армению экспертную группу для оценки нынешнего состояния культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющего многовековую историю.

По итогам встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и главы Совета Европейского союза 4 февраля 2022 года в видеоформате было выражено согласие на реализацию миссии ЮНЕСКО в Армении и Азербайджане".

Обращение подписали руководители 30 НПО.

В дополнение к обращению был приложен список ряда материальных объектов недвижимого культурного наследия, присвоенных Арменией.