О нас

Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ

Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации – депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим
Внешняя политика
8 октября 2022 г. 11:56
Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации – депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева 9 октября отправятся в Страсбург (Франция) для участия в осенней сессии организации.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На сессии будет заслушан отчет о работе Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, будут рассмотрены вопросы поддержки европейской перспективы Западных Балкан, злоупотребления государствами-членами Совета Европы Шенгенской информационной системой в качестве политически мотивированных санкций, выполнение обязательств Турцией, Венгрией, Румынией, регулирование миграции, прекращение дискриминации женщин в спортивном мире, пересмотр трудовых прав, предотвращение дискриминации в вопросе вакцинации и пр.

Члены нашей делегации выскажут свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на сессии, внесут свои замечания и предложения.

Визит завершится 16 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani MPs to attend PACE autumn session 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan deputatları AŞPA-nın payız sessiyasında iştirak edəcəklər

Самое читаемое

Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi