Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации – депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации – депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева 9 октября отправятся в Страсбург (Франция) для участия в осенней сессии организации.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На сессии будет заслушан отчет о работе Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, будут рассмотрены вопросы поддержки европейской перспективы Западных Балкан, злоупотребления государствами-членами Совета Европы Шенгенской информационной системой в качестве политически мотивированных санкций, выполнение обязательств Турцией, Венгрией, Румынией, регулирование миграции, прекращение дискриминации женщин в спортивном мире, пересмотр трудовых прав, предотвращение дискриминации в вопросе вакцинации и пр.

Члены нашей делегации выскажут свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на сессии, внесут свои замечания и предложения.

Визит завершится 16 октября.