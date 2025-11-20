Азербайджанская модель мультикультурализма представлена на международном симпозиуме в Тунисе

Азербайджан принял участие в Международном симпозиуме в Тунисе, где представил свой опыт в сфере мультикультурализма и межцивилизационного диалога.

Как сообщает Report, в рамках дискуссии "Активизация роли Альянса цивилизаций ООН в поддержке международного мира и безопасности" страну представила руководитель отдела проектов Бакинского международного центра мультикультурализма Ирина Кунина.

В своем выступлении на тему "Азербайджанская модель и диалог цивилизаций" Кунина подчеркнула, что модель мультикультурализма Азербайджана признана в мире как образцовая практика сохранения мультикультурных ценностей, религиозной толерантности и межцивилизационного диалога.

"На протяжении всей своей истории Азербайджан формировал культуру сосуществования различных этнических и религиозных общин в условиях мира и взаимного уважения, и эта традиция сегодня является одним из главных приоритетных направлений государственной политики", - отметила Кунина.

По ее словам, основными элементами азербайджанской модели являются охрана мест поклонения представителей различных религий, восстановление национально-культурного наследия, недопущение дискриминации на религиозной почве и государственная поддержка различных общин.