О нас

Азербайджанская диаспора в Израиле обратилась к международным организациям

Азербайджанская диаспора в Израиле обратилась к международным организациям Международная ассоциация "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") обратилась к международным организациям в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 20:48
Азербайджанская диаспора в Израиле обратилась к международным организациям

Международная ассоциация "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") обратилась к международным организациям в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлении произошедшее утром 27 января нападение было расценено как террористический акт, организованный иранскими спецслужбами, и было подчеркнуто, что инцидент с убийством сотрудника азербайджанской дипмиссии противоречит здравому смыслу.

Ассоциация "АзИз" выразила соболезнования народу Азербайджана в связи с терактом и призвала мировое сообщество и международные организации занять справедливую позицию в отношении происходящего в регионе, противостоять совершению преступлений против человечества и принять срочные меры на правовом и политическом уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani diaspora in Israel appeals to international organizations over embassy attack
Версия на азербайджанском языке İsraildəki Azərbaycan diasporu beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib

Самое читаемое

В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Cтарейшим человеком планеты стала жительница Испании
Cтарейшим человеком планеты стала жительница Испании
21 января 2023 г. 05:40
Парламент Болгарии вновь будет распущен
Парламент Болгарии вновь будет распущен
21 января 2023 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi