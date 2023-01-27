Азербайджанская диаспора в Израиле обратилась к международным организациям

Международная ассоциация "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") обратилась к международным организациям в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Международная ассоциация "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") обратилась к международным организациям в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлении произошедшее утром 27 января нападение было расценено как террористический акт, организованный иранскими спецслужбами, и было подчеркнуто, что инцидент с убийством сотрудника азербайджанской дипмиссии противоречит здравому смыслу.

Ассоциация "АзИз" выразила соболезнования народу Азербайджана в связи с терактом и призвала мировое сообщество и международные организации занять справедливую позицию в отношении происходящего в регионе, противостоять совершению преступлений против человечества и принять срочные меры на правовом и политическом уровне.