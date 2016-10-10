Азербайджанская делегация в ПАСЕ подняла вопрос о поставках "Искандеров" в Армению

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Осеняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге с заседания политической группы Европейской народной партии (ЕНП) Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ходе заседания представитель делегации Азербайджана Ровшан Рзаев поднял вопрос о предоставлении Армении ракетных комплексов "Искандер", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе заседания Р. Рзаев обратил внимание председателя (ЕНП) Жозефа Доля на поставку комплексов "Искандера" в Армению в контексте российской помощи, оказанной Армении.