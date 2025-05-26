Азербайджанская делегация участвует в очередной весенней сессии ПА НАТО

В Дейтоне (США) проходит очередная весенняя сессия парламентской ассамблеи (ПА) НАТО.

В американском городе Дейтоне проходит очередная весенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана при Альянсе в соцсети X.

В сессии принимают участие делегации 32 стран-членов, а также партнеров НАТО. Азербайджан на мероприятии представляют делегация Милли Меджлиса и представительство страны при НАТО.

В рамках мероприятия проводятся обсуждения в связи с 30-летием Дейтонского мирного соглашения, а также вопросы вызовов безопасности, с которыми сталкивается НАТО, укрепления обороны альянса, увеличения оборонных расходов, политики сдерживания, борьбы с глобальным терроризмом, угроз в Черноморском регионе, перспектив партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, российско-украинской войны и др.