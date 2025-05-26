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Азербайджанская делегация участвует в очередной весенней сессии ПА НАТО

Азербайджанская делегация участвует в очередной весенней сессии ПА НАТО В Дейтоне (США) проходит очередная весенняя сессия парламентской ассамблеи (ПА) НАТО.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 18:45
Азербайджанская делегация участвует в очередной весенней сессии ПА НАТО

В американском городе Дейтоне проходит очередная весенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана при Альянсе в соцсети X.

В сессии принимают участие делегации 32 стран-членов, а также партнеров НАТО. Азербайджан на мероприятии представляют делегация Милли Меджлиса и представительство страны при НАТО.

В рамках мероприятия проводятся обсуждения в связи с 30-летием Дейтонского мирного соглашения, а также вопросы вызовов безопасности, с которыми сталкивается НАТО, укрепления обороны альянса, увеличения оборонных расходов, политики сдерживания, борьбы с глобальным терроризмом, угроз в Черноморском регионе, перспектив партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, российско-украинской войны и др.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation attends spring session of NATO PA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti NATO PA-nın növbəti yaz sessiyasında iştirak edir

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