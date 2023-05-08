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Азербайджанская делегация посетила Каспийский институт морского и речного транспорта в Астрахани

Азербайджанская делегация посетила Каспийский институт морского и речного транспорта в Астрахани После завершения конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым побывала в Каспийском институте морского и речного транспор
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 16:35
Азербайджанская делегация посетила Каспийский институт морского и речного транспорта в Астрахани

После завершения конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым побывала в Каспийском институте морского и речного транспорта, филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта".

Как передает корреспондент Report из Астрахани, гостей ознакомили с историей и работой вуза.

Азербайджанской делегации также была представлена подобная информация о специальном подходе к обучению и технологиях, которые предлагает вуз.

Напомним, что в Астрахани сегодня прошла конференция "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы". В ходе конференции участники говорили о планах по расширению, в том числе, и гуманитарных связей, включая образовательных программ и сотрудничества Азербайджана с Астраханской областью в этой сфере.

Фото: Джавида Османова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Həştərxanda Xəzər Dəniz və Çay Nəqliyyatı İnstitutunda olub

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