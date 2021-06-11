Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года

Азербайджано-российский сервисный центр по техническому обслуживанию вертолетов планируется открыть в конце нынешнего года.

Азербайджано-российский сервисный центр по техническому обслуживанию вертолетов планируется открыть в конце нынешнего года.

Об этом в интервью Report заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Уже состоялось открытие Президентом Азербайджана предприятия по сборке автомобилей ГАЗ в Гаджигабульском промышленном квартале. Рассчитываем, что в конце этого года будет открыт вертолетный сервисный центр, который создается нашими совместными усилиями. Это тоже в наших ближайших перспективах", - заявил посол РФ.