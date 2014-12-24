Азербайджанский дипломат назначен на один из ключевых постов Программы развития ООН

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский дипломат – сотрудник ООН назначен руководителем Регионального офиса Программы развития ООН в Курдистане на севере Ирака. Как сообщает Report, Султан Гаджиев – один из самых высокопоставленн ых азербайджанцев, работающих в системе ООН. Известен как успешный "кризисный" менеджер. В его послужном списке работа в Кыргызстане во время революции апреля 2010 года и столкновений на этнической почве на юге страны летом того же года, Афганистане, Йемене, Южном Судане, а также уже имеющийся опыт кризисного управления в Ираке, куда он был откомандирован ранее с поста старшего советника штаб-квартиры ПРООН по странам особой категории сложности.

Начавший свою карьеру сотрудника ООН в Азербайджане в 1994 году, Гаджиев был одним из основоположников тесного сотрудничества между Азербайджаном и ПРООН в сфере электронного управления. Данное сотрудничество считается образцово-показа тельным примером взаимодействия правительства и международной организации.

Следует также отметить, что имеющий длительный опыт работы в штаб-квартире ООН Гаджиев является одним из активных сторонников продвижения успешных образцов государственного управления Азербайджана в качестве примеров для стран, решающих сопоставимые задачи развития, а также позиционирования нашей страны в качестве стратегического донора OOH новой волны. Одним из самых ярких примеров подобного сотрудничества являются многосекторные партнерские связи Азербайджана с Афганистаном, развитию которых активно способствовал Гаджиев во время работы в Кабуле старшим советником по вопросам институционально го развития. Напомним, что инициаторами и основными партнерами в рамках данного сотрудничества с азербайджанской стороны являются Азербайджанское Международное Агентство по Развитию (AIDA) Министерства Иностранных Дел Азербайджана, а также Министерство Связи и Высоких Технологий.

Добавим также, что руководитель Офиса по статусу также является первым заместителем представителя ПРООН в Ираке.