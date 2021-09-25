Азербайджанцы США проводят акцию протеста перед зданием ООН

Живущие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН на Манхеттене

Живущие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН на Манхеттене.

Как передает местное бюро Report, цель акции - почтить память шехидов 44-дневной Отечественной войны и обратить внимание мировых лидеров и дипломатов на игнорирование ООН того факта, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану карту минных полей.

Участники акции, держащие в руках флаг Азербайджана и плакаты, отражающие карабахские реалии, требуют от организации справедливости и жестких мер в отношении Армении.

Акция продлится два часа.

Вусала Аббасова