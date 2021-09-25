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Азербайджанцы США проводят акцию протеста перед зданием ООН

Азербайджанцы США проводят акцию протеста перед зданием ООН Живущие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН на Манхеттене
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 23:29
Азербайджанцы США проводят акцию протеста перед зданием ООН

Живущие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию протеста перед штаб-квартирой ООН на Манхеттене.

Как передает местное бюро Report, цель акции - почтить память шехидов 44-дневной Отечественной войны и обратить внимание мировых лидеров и дипломатов на игнорирование ООН того факта, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану карту минных полей.

Участники акции, держащие в руках флаг Азербайджана и плакаты, отражающие карабахские реалии, требуют от организации справедливости и жестких мер в отношении Армении.

Акция продлится два часа.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-dakı azərbaycanlılar BMT-nin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər

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