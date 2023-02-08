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Азербайджанцы Москвы оказывают помощь турецким братьям 

Азербайджанцы Москвы оказывают помощь турецким братьям  Второй день азербайджанцы, прохаживающие в Москве, оказывают гуманитарную помощь жертвам землетрясения в Турции, принося необходимые вещи из списка, представленным посольством Турецкой Республики, а также возлагают цветы и игрушки к мемориальной доске.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 20:04
Азербайджанцы Москвы оказывают помощь турецким братьям 

Второй день азербайджанцы, прохаживающие в Москве, оказывают гуманитарную помощь жертвам землетрясения в Турции, принося необходимые вещи из списка, представленным посольством Турецкой Республики, а также возлагают цветы и игрушки к мемориальной доске.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Председатель совета региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов встретился с послом Турции в России Мехмет Самсаром.

Во время встречи Гасанов рассказал об азербайджанцах, оказывающих помощь Турции: "Наши соотечественники сразу же пришли на помощь. Мы обязаны быть рядом с Турцией в эти дни, разделить боль и оказать посильную помощь. С этой целью уже был предпринят ряд конкретных шагов, и реализуются инициативы, направленные на продолжение гуманитарной помощи".

Председатель общества азербайджанцев в Москве Октай Гусейнов же отметил, что сегодня Турция переживает трагические дни: " Мы пришли разделить эту боль к посольству и стараемся помочь Турции всем необходим".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskva azərbaycanlıları türk qardaşlarına yardım edir

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