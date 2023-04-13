Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину

Вопрос увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находится на повестке дня.

Вопрос увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находится на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

"Мы попросили представить нам конкретные инвестиционные проекты. Мы рассмотрим, проанализируем эти проекты и в ближайшее время дадим свой ответ. Мы заинтересованы в инвестировании в Вашу страну", - отметил глава государства.