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Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину

Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину Вопрос увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находится на повестке дня.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 17:10
Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину

Вопрос увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находится на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

"Мы попросили представить нам конкретные инвестиционные проекты. Мы рассмотрим, проанализируем эти проекты и в ближайшее время дадим свой ответ. Мы заинтересованы в инвестировании в Вашу страну", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan interested in investing in Bosnia and Herzegovina
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Bosniya və Herseqovinaya sərmayə qoymaqda maraqlıdır"

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