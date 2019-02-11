Мамедъяров: Азербайджан является влиятельным государством на международной арене

© Report https://report.az/storage/news/7d391f0f9e588548dc96675bf8934bfc/68b64333-6ac2-42bc-bf46-bb9de8e09213_292.jpg

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Внешнеполитические достижения Азербайджана базируются на внедрении равноправного диалога и сотрудничества на основе взаимных интересов с соседними странами и другими странами мира.

Как передает Report, об этом в интервью изданию Korea Times заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В нынешнем году наша страна продолжит свою независимую, диверсифицированную, сбалансированную внешнюю политику, опирающуюся на национальные интересы нашей страны, и будет защищать свои государственные интересы на международной арене в течение предстоящего года под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан сегодня является инициатором и участником ряда крупнейших проектов, способствующих региональному сотрудничеству, а также влиятельным государством на международной арене.

"Сегодня внешнеполитические достижения нашей страны, которая считается надежным партнером, безусловно, базируются на установлении сбалансированных отношений с соседними странами и другими странами в мире, а также внедрении равноправного диалога и сотрудничества на основе взаимных интересов", - подчеркнул министр.

Коснувшись темы основных направлений деятельности азербайджанского МИД в 2019 году, Э.Мамедъяров указал, что внешнеполитические приоритеты Азербайджана в этом году будут включать вопросы укрепления суверенитета и независимости нашей страны, устранение последствий военной агрессии Армении в отношении Азербайджана, восстановление территориальной целостности в рамках международнопризнанных границ, а также продолжение крупномасштабных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными субъектами, включая государства, ассоциации и международные организации.