В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю

Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью людей на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон

Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью людей на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Мы очень опечалены известием о трагическом инциденте на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявили в МИД.

44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон в Израиле во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое.