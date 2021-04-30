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В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью людей на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон
Внешняя политика
30 апреля 2021 г. 12:50
В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю
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Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью людей на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Мы очень опечалены известием о трагическом инциденте на массовом мероприятии Лаг ба-Омер на горе Мерон. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявили в МИД.

44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон в Израиле во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Israel

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