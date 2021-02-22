Азербайджан выразил протест против использования названия "Агдам" в товарных знаках Латвии

В рамках работы, проводимой в прошлом году в связи с развитием системы международных связей Азербайджана, Агентство по интеллектуальной собственности участвовало в рабочей группе по экономическому блоку Проекта соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.
По сообщению Report, представители агентства регулярно участвовали в обсуждениях, проводимых в различных форматах, в том числе посредством видеоконференций и в режиме онлайн, а также в мероприятиях под эгидой Министерства экономики.
На состоявшемся 17 февраля прошлого года в Брюсселе 17-м заседании подкомитета по торговым, экономическим и правовым вопросам предметом обсуждения стало усиление пограничного контроля и борьба с контрафактной продукцией.
Представитель агентства также выразил протест против использования названия "Агдам" в латвийских товарных знаках.