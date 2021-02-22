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Азербайджан выразил протест против использования названия "Агдам" в товарных знаках Латвии

Азербайджан выразил протест против использования названия "Агдам" в товарных знаках Латвии Представители агентства регулярно участвуют в обсуждениях
Внешняя политика
22 февраля 2021 г. 14:33
Азербайджан выразил протест против использования названия Агдам в товарных знаках Латвии
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В рамках работы, проводимой в прошлом году в связи с развитием системы международных связей Азербайджана, Агентство по интеллектуальной собственности участвовало в рабочей группе по экономическому блоку Проекта соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

По сообщению Report, представители агентства регулярно участвовали в обсуждениях, проводимых в различных форматах, в том числе посредством видеоконференций и в режиме онлайн, а также в мероприятиях под эгидой Министерства экономики.

На состоявшемся 17 февраля прошлого года в Брюсселе 17-м заседании подкомитета по торговым, экономическим и правовым вопросам предметом обсуждения стало усиление пограничного контроля и борьба с контрафактной продукцией.

Представитель агентства также выразил протест против использования названия "Агдам" в латвийских товарных знаках.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Ağdam” adının Latviya ticarət nişanları tərəfindən istifadəsinə etiraz edib

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