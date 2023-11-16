Азербайджан выразил благодарность членам Совета Программы ЮНЕСКО

Азербайджан обратился к государствам-членам Международного координационного совета программы "Человек и биосфера" (IBP) Организации Объединенных Наций по науке, образованию и культуре (ЮНЕСКО) и поблагодарил их за поддержку кандидатуры Баку.

Азербайджан обратился к государствам-членам Международного координационного совета программы "Человек и биосфера" (IBP) Организации Объединенных Наций по науке, образованию и культуре (ЮНЕСКО) и поблагодарил их за поддержку кандидатуры Баку.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети сообщило постоянное представительство Азербайджана в ЮНЕСКО.

"Азербайджан выражает глубокую благодарность государствам-членам за поддержку его кандидатуры в Международный координационный совет программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Большое спасибо!", - отмечается в обращении.

Отметим, что Азербайджан избран членом Международного координационного совета ЮНЕСКО на 2023-2027 годы.