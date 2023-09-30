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Азербайджан выделил средства Программе ООН по населенным пунктам

Азербайджан выделил средства Программе ООН по населенным пунктам Азербайджан выделил средства Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-HABITAT).
Внешняя политика
30 сентября 2023 г. 15:00
Азербайджан выделил средства Программе ООН по населенным пунктам

Азербайджан выделил средства Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-HABITAT).

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что в условиях растущей глобальной урбанизации обеспечение устойчивого, инклюзивного и безопасного развития городов стало главной целью государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН). За прошедшие годы Азербайджан, тесно сотрудничая с Программой по населенным пунктам (UN-HABITAT), являющейся ведущим институтом ООН в этой области, оказывал важную поддержку реализации указанной цели.

Неслучайно, что современные градостроительные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях осуществляются на основе принципов инициативы ООН "Цели устойчивого развития".

Активное сотрудничество стран во имя устойчивого развития городов, которые являются основной силой будущего развития и благосостояния, может стать важным вкладом в глобальный мир, безопасность и развитие.

Согласно распоряжению, в целях оказания поддержки расширению взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие устойчивых городов в мире, а также укреплению мира и безопасности в этих рамках, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Программе ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) выделено 1,0 (один) млн долларов США в манатном эквиваленте.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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