Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине

Азербайджан выделил Украине средства в размере 7,6 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи.

Азербайджан выделил средства в размере 7,6 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики выделено 7,6 млн долларов США в манатном эквиваленте на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в соответствии с данным распоряжением.