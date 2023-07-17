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Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине

Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине Азербайджан выделил Украине средства в размере 7,6 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи.
Внешняя политика
17 июля 2023 г. 15:02
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине

Азербайджан выделил средства в размере 7,6 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики выделено 7,6 млн долларов США в манатном эквиваленте на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в соответствии с данным распоряжением.

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Версия на английском языке Azerbaijan to provide $7,6 million in humanitarian aid for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardımın göstərilməsi üçün 7,6 milyon dollar vəsait ayırıb - SƏRƏNCAM

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