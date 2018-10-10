Азербайджан выделил 200 тысяч долларов на помощь Палестине

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан выделил 200 тыс. долларов на помощь Палестине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Учитывая поддержку, которую Азербайджанская Республика всегда оказывала в трудные дни палестинскому народу, и приверженность исламской солидарности, в октябре этого года испытывающему ныне финансовые затруднения Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA) оказана помощь в размере 200 тысяч долларов США.

Отметим, что созданное в 1948 году UNRWA помогает более 5 млн палестинцам в ближневосточном регионе в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывает социальные услуги. Резкий дефицит бюджета организации в 2018 году создал большой риск для нормальной деятельности организации и устойчивости программ. В связи с этим, с целью оказания поддержки UNRWA, международной общественностью реализуются различные кампании, рядом стран предпринимаются шаги для оказания дополнительной помощи организации.

Напомним, что для устранения последствий произошедшего 5 августа сильного землетрясения в 6,9 балла в Индонезии, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 8 октября индонезийской стороне были предоставлены средства в размере 50 тыс. долларов в гуманитарных целях.