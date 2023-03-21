Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции

20 марта на прошедшей в Брюсселе международной донорской конференции "Вместе для людей в Турции и Сирии" Азербайджан объявил о выделении 100 млн долларов США на восстановительные работы в зоне землетрясения.

20 марта на прошедшей в Брюсселе международной донорской конференции "Вместе для людей в Турции и Сирии" Азербайджан объявил о выделении 100 млн долларов США на восстановительные работы в зоне землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, Азербайджан в рамках своего вклада в восстановительные работы в пострадавших от землетрясений регионах Турции осуществит строительство жилых домов, социальных объектов и учебных заведений.

Сразу же после землетрясения Азербайджан, продемонстрировав поддержку Турции, незамедлительно направил в эту страну поисково-спасательные группы, медицинский персонал, волонтеров, а также гуманитарную помощь. Из Азербайджана в зону стихийного бедствия были направлены 940 спасателей, медиков и волонтеров, более 5300 тонн гуманитарного груза. Было подчеркнуто, что Турции посредством соответствующих организаций, работающих в зоне землетрясения, была оказана материальная помощь на сумму свыше 45 миллионов долларов США.

Это вновь доказывает, что Азербайджан, как всегда, и впредь будет рядом с братской Турцией, наша страна продолжит оказывать ориентированную на результат материально-техническую помощь в проведении восстановительных работ после землетрясения.

На международной донорской конференции взяты обязательства об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии на сумму около 7 млрд евро.