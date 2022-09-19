Азербайджан вручил ноту Франции

19 сентября посол Франции в Азербайджане Закари Грос был вызван в Министерство иностранных дел, и в ходе встречи послу Франции была вручена нота протеста МИД в связи с нападением, совершенным накануне радикальными армянскими группами в этой стране на посо

19 сентября посол Франции в Азербайджане Закари Грос был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста МИД в связи с нападением на посольство Азербайджана во Франции, совершенным накануне радикальными армянскими группами.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов довел до сведения противоположной стороны, что нападение группы радикальных экстремистских сил армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджанской Республики в Париже является грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права.

В ходе нападения был нанесен материальный ущерб зданию посольства, поставлены под угрозу деятельность дипломатического представительства и жизнь сотрудников.

Заместитель министра Халяф Халафов выразил решительный протест в связи с созданием условий для подобных действий радикальных армянских группировок, выразил глубокое сожаление по поводу невыполнения Францией обязательства по обеспечению безопасности дипломатических представительств принимающей страной в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Кроме того, выдвинуто требование тщательного расследования правоохранительными органами Франции акта вандализма, представляющего угрозу дипломатическому представительству и его персоналу, предоставления соответствующей правовой оценки, привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана. В связи с обращением азербайджанской стороны было отмечено, что будут предприняты соответствующие шаги для того, чтобы дать соответствующую правовую оценку инциденту.