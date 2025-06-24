Азербайджан впервые избран председателем Бюро CPR при ООН

Азербайджан впервые избран председателем Бюро CPR при ООН

Азербайджан впервые избран председателем Бюро комитета постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде (Committee of the Permanent Representatives - UNEP CPR).

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, председательство Азербайджана в Бюро CPR будет охватывать 2025-2027 годы.

UNEP CPR является основным постоянно действующим органом Ассамблеи ООН по окружающей среде, в которую входят 193 государства. Он определяет приоритеты на международной арене по вопросам окружающей среды. Бюро CPR выполняет ряд важных функций в подготовке решений Ассамблеи по глобальной экологической политике и нормам.

В Бюро председательство Азербайджана будет представлять посол нашей страны в Кении и постоянный представитель при UNEP Султан Гаджиев.