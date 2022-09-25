Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН

Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН.

Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр отметил, что Азербайджан полностью привержен Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года: "С этой целью мы запустили новую стратегию развития до 2030 года. В прошлом году наша страна добилась прогресса в достижении Целей устойчивого развития и входит в число 50 ведущих стран в Отчете ООН об устойчивом развитии до 2022 года. Кроме того, Азербайджан входит в число 12 стран, представивших три Добровольных национальных обзора на Политическом форуме высокого уровня, проводимом в рамках под эгидой ECOSOC".