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Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН

Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН.
Внешняя политика
25 сентября 2022 г. 01:14
Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН

Азербайджан входит в число 50 ведущих стран в Отчете об устойчивом развитии-2022 ООН.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр отметил, что Азербайджан полностью привержен Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года: "С этой целью мы запустили новую стратегию развития до 2030 года. В прошлом году наша страна добилась прогресса в достижении Целей устойчивого развития и входит в число 50 ведущих стран в Отчете ООН об устойчивом развитии до 2022 года. Кроме того, Азербайджан входит в число 12 стран, представивших три Добровольных национальных обзора на Политическом форуме высокого уровня, проводимом в рамках под эгидой ECOSOC".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin 2022-ci ilədək Davamlı İnkişaf Hesabatında 50 ölkə sırasında yer alıb

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