    Азербайджан в следующем году примет саммит СВМДА

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:26
    Азербайджан в следующем году примет саммит СВМДА

    Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется провести осенью следующего года под председательством Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    Глава государства отметил, что СВМДА, охватывающее 90% азиатского континента и объединяющее 28 государств-членов, является важнейшим институтом с точки зрения укрепления доверия в регионе и развития межгосударственного сотрудничества:

    "Азербайджан с большой ответственностью подходит к своему председательству в СВМДА в 2024–2026 годах. Деятельность нашего председательства основана на девизе "Более сильное СВМДА, связи, цифровизация и устойчивый рост в Азии".

    Gələn il Azərbaycanda AQEM-in zirvə toplantısı keçiriləcək
    Azerbaijan plans to host CICA Summit in 2026

