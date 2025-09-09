Азербайджан в следующем году примет саммит СВМДА

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется провести осенью следующего года под председательством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

Глава государства отметил, что СВМДА, охватывающее 90% азиатского континента и объединяющее 28 государств-членов, является важнейшим институтом с точки зрения укрепления доверия в регионе и развития межгосударственного сотрудничества:

"Азербайджан с большой ответственностью подходит к своему председательству в СВМДА в 2024–2026 годах. Деятельность нашего председательства основана на девизе "Более сильное СВМДА, связи, цифровизация и устойчивый рост в Азии".