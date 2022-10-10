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Азербайджан утвердил четыре соглашения с Узбекистаном

Азербайджан утвердил четыре соглашения с Узбекистаном Утверждено соглашение ”О военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан", подписанное 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 18:09
Азербайджан утвердил четыре соглашения с Узбекистаном

Утверждено соглашение ”О военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан", подписанное 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.

Как сообщает Report, соответствующий закон подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также были утверждены соглашения ”О международных автомобильных связях между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан", ”О сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан", ”О сотрудничестве в области охраны промышленной собственности между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан ", подписанные 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.

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