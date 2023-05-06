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Азербайджан установил дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеей

Азербайджан установил дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеей Азербайджан установил дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеей.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 02:04
Азербайджан установил дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеей

Азербайджан установил дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеей.

Как передает Report, постпреды двух стран при ООН подписали совместное коммюнике.

"5 мая 2023 года Его Превосходительство Постоянный представитель Азербайджанской Республики г-н Яшар Т. Алиев и Его Превосходительство Постоянный представитель Независимого Государства Папуа-Новая Гвинея Макс Хуфанен Рэй подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении постпредства Азербайджана в ООН.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Papua Yeni Qvineya ilə diplomatik münasibətlər qurub

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