Азербайджан, Турция и Узбекистан запустят новый формат сотрудничества

Азербайджан, Турция и Узбекистан запустят новый министерский формат сотрудничества направленный на содействие укреплению региональных связей.

Азербайджан, Турция и Узбекистан запустят новый министерский формат сотрудничества направленный на содействие укреплению региональных связей.

Как передает Report, об этом в Twitter написал заместитель главы администрации и пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

"Завтра [сегодня] президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет встречи с министром иностранных дел Турциии Мевлют Чавушоглу и Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По инициативе лидеров Узбекистана, Азербайджана и Турции завтра [сегодня] министры иностранных дел Узбекистана, Азербайджана, Турции запустят новый министерский формат сотрудничества, направленный на содействие укреплению региональных связей", - говорится в публикации.