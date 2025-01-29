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Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету

Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Внешняя политика
29 января 2025 г. 16:20
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету

Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились о совместных действиях против шагов, направленных против их суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в Анкарской декларации, принятой по итогам второго трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта трех стран.

Документ подчеркивает важность укрепления сотрудничества по актуальным региональным и международным вопросам, а также выражает поддержку совместным действиям против вызовов суверенитету и территориальной целостности государств.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye and Uzbekistan to take joint steps to counter threats to sovereignty
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan ərazi bütövlüyünə qarşı addımlarla bağlı birgə hərəkət edəcək

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