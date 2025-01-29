Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету

Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету

Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились о совместных действиях против шагов, направленных против их суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в Анкарской декларации, принятой по итогам второго трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта трех стран.

Документ подчеркивает важность укрепления сотрудничества по актуальным региональным и международным вопросам, а также выражает поддержку совместным действиям против вызовов суверенитету и территориальной целостности государств.