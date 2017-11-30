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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Пакистан могут создать совместные предприятия в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммед Асиф по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили важнейшие сферы, начиная с обороны до развития торговли, что имеет большой потенциал расширения.

"Наши трёхсторонние отношения развиваются. Нам также необходимо расширять транспортные связи", - заявил глава МИД Пакистана.

"Мы договорились продолжать трехстороннюю платформу. Мы верим, что у нас есть огромный потенциал для расширения наших отношений", - заявил министр.