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    Азербайджан, Турция и Пакистан могут создать совместные предприятия в области оборонной промышленности

    Глава МИД Пакистана: У нас есть огромный потенциал для расширения наших отношений© Report

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Пакистан могут создать совместные предприятия в области оборонной промышленности.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммед Асиф по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку. 

    По его словам, в ходе встречи стороны обсудили важнейшие сферы, начиная с обороны до развития торговли, что имеет большой потенциал расширения.

    "Наши трёхсторонние отношения развиваются. Нам также необходимо расширять транспортные связи", - заявил глава МИД Пакистана.

    "Мы договорились продолжать трехстороннюю платформу. Мы верим, что у нас есть огромный потенциал для расширения наших отношений", - заявил министр. 
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