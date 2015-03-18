​Азербайджанские ветераны обратились с письмом к Владимиру Путину

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Члены делегации Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в рамках своего визита в Баку встретились с азербайджанскими ветеранами Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг , сообщает Report.

В ходе встречи было зачитано обращение ветеранов Азербайджана к президенту России Владимиру Путину.

"Эта победа, достигнутая тяжелыми потерями, золотыми буквами вписана в мировую историю", - говорится в письме. Указывается, что в войне участвовали около 700 тыс. азербайджанцев, из них половина погибла.

"130 участников войны удостоились звания Героя Советского Союза", - подчеркивается в обращении.

Отмечается также, что Азербайджан во время войны производил более 130 видов вооружений и боеприпасов и обеспечивал 80% топлива всего СССР.

"В Азербайджане высоко чтят память павших в войне, поэтому 9 мая почитаемый государственный праздник страны", - указывается в письме.

В письме также высказывается тревога за попытку пересмотра итогов Великой Отечественной Войны.

"К сожалению, мы сегодня с горечью наблюдаем как западные историки пытаются переписать историю, отрицая таким образом решительную роль народов СССР в победе над фашизмом", - говорится в обращении, где также указывается на факт героизации нацистских преступников в некоторых республиках бывшего СССР.

В письме также подчеркивается, что в Армении сегодня также наблюдаются подобные явления, в частности, героизация армянских террористов Гарегина Нжде и генерала Дро, участвовавших в убийстве мирных граждан Турции и Азербайджана, а потом воевавших на стороне фашистской Германии.

В связи с этим ветераны попросили обратить серьезное внимание на подобные явления с целью их предотвращения.

Отметим, визит делегации МПА СНГ в Азербайджан совершается в рамках акции "Эстафета памяти", приуроченной к 70-летию победы в Великой Отечественной Войне, которая пройдет в столицах ряда бывших республиках СССР.