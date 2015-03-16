Обнародована программа визита делегация МПА СНГ в Баку

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Члены делегации Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в рамках акции "Эстафета памяти" проведут ряд встреч и мероприятий в ходе визита в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на сайт МПА СНГ.

Так, в ходе визита 17-18 марта делегация посетит в Баку монументы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, встретится с ветеранами и представителями молодежных организаций.

Наряду с этим, запланирована встреча с руководством Милли Меджлиса Азербайджана.

Отметим, что в ходе акции "Эстафеты памяти", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ), делегация Межпарламентской Ассамблеи посетит столицы стран СНГ, крупнейшие мемориалы в честь героев ВОВ. Акция, в которой примут участие парламентарии государств СНГ, проходит под патронатом председателя Совета Федерации, председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ Валентины Матвиенко.