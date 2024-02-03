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Азербайджан рассматривает вопрос выхода из Совета Европы и ЕСПЧ

Азербайджан рассматривает вопрос выхода из Совета Европы и ЕСПЧ Азербайджан рассматривает вопрос выхода из Совета Европы и Европейского суда по правам человека.
Внешняя политика
3 февраля 2024 г. 16:17
Азербайджан рассматривает вопрос выхода из Совета Европы и ЕСПЧ

Азербайджан рассматривает вопрос выхода из Совета Европы и Европейского суда по правам человека.

Об этом Report сообщили из дипломатических источников.

Если до конца текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы не займет справедливую позицию по отношению к Азербайджану, может быть принято решение о выходе из этих двух структур.

24 января делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила на заседании Ассамблеи с заявлением, объявив о решении прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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